Ação aconteceu no Parque MarianaDivulgação

Publicado 16/07/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, realizou na quarta-feira (14), a ação “CRAS Mais Perto de Você”, no bairro Parque Mariana. A ação itinerante, durante todo o dia, foi previamente agendada e atendeu cerca de 50 pessoas.

Segundo informações da secretaria, a ação foi idealizada visando a aproximação dos moradores dos bairros que ficam mais distantes dos seus locais de referência, e assim levar uma vez por mês, em local mais perto destas comunidades, as ações que são disponibilizadas diariamente nas sedes dos Centros de Referência da Assistência Social.

Aqueles que não conseguiram agendar atendimento podem ter acesso aos mesmos serviços que são oferecidos de segunda a sexta-feira na sede do CRAS, localizado no bairro Novo Horizonte. A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, avaliou como super positivo o resultado da ação e frisou que para realizá-lo no bairro a parceria com os moradores do bairro foi fundamental, inclusive com cessão de local para que a ação acontecesse.