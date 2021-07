Vacinação contra a Covid em Porto Real - Divulgação

Vacinação contra a Covid em Porto RealDivulgação

Publicado 20/07/2021 09:00 | Atualizado 20/07/2021 10:27

Há seis meses, no dia 20 de janeiro, a cidade de Porto Real dava início a principal arma para vencer a pandemia no município. Naquela data, a enfermeira Márcia Loureiro Sebold, de 58 anos, atuante na linha de frente no combate à doença, foi a primeira vacinada.

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, avaliou a vacinação em meio a pandemia como"Sabíamos que não seria fácil, mas como médico e prefeito, eu precisava estar na linha de frente, acompanhando pessoalmente a evolução da vacinação", disse.Até o momento, já foram vacinadas 9.707 pessoas com a primeira dose, o que equivale a 48,60% da população que está estimada em 19.974 habitantes, segundo o IBGE. Já receberam a segunda ou dose única, 3.139 moradores (15,72%). "É importante ressaltar que temos um dos melhores índices de vacinados da região e nosso calendário é um dos mais avançados. Ainda não vencemos esse vírus e a população precisa continuar colaborando,", completou.Em relação aos chamados "", pessoas que escolhem pelo fabricante qual imunizante querem tomar, o prefeito garante que na cidade onão vem acontecendo. "Nossa população sabe da importância da vacina, e que só assim poderemos voltar à vida normal. Quero parabenizar os cidadãos da nossa cidade, pois aqui não estão escolhendo vacina, e sim, sendo vacinados. Precisamos manter esse ritmo acelerado de vacinação para atender a todos o mais rápido possível."No momento, estão sendo vacinadas as pessoas sem comorbidades acima dos 37 anos . De acordo com Serfiotis, ainda não é possível confirmar a data em que todos os moradores estarão vacinados com a primeira dose, mas a expectativa é que em breve isso aconteça. "Esse é o nosso maior desejo e estamos trabalhando para isso. Claro que estamos falando de uma cooperação entre as esferas municipal, estadual e federal, e que tudo depende das entregas das vacinas. Eu reafirmo aqui o meu compromisso com o cidadão de buscar sempre o melhor para a cidade", finalizou.