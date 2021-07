Campanha Abraço Quentinho - Divulgação

Publicado 19/07/2021 11:00

A campanha “Abraço Quentinho”, que está na fase de distribuição dos agasalhos, mantas, cobertores e roupas, recebeu semana passada doações das empresas Velloznet e Ki-Delícia, as quais, sabendo da necessidade de ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade, decidiram fazer uma campanha paralela e repassar as doações para a Secretaria fazer a distribuição conjunta com a campanha.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH), embora a arrecadação nos pontos que funcionaram como coletadores, já tenham sido encerradas, as empresas que quiserem doar podem contactar a SMASDHH pelo telefone (24) 3353-1779.

A secretária de Assistência Social, Valéria Sá, agradeceu as empresas doadoras e frisou que quando a equipe idealizou a campanha não esperava que houvesse uma repercussão tão grande. Ela comentou que pelo sucesso da campanha é notável que a solidariedade da população foi aflorada.