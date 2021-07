Produtores rurais em Porto Real - Divulgação

Produtores rurais em Porto RealDivulgação

Publicado 17/07/2021 11:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), está auxiliando produtores rurais com equipamentos que ajudam no preparo da terra, além de manutenção nas estradas vicinais com o objetivo de melhorar o escoamento da produção.

No bairro Ettore, o agricultor contou com a ajuda de uma máquina para a colheita de feijão. Já em Bulhões, o produtor recebeu o auxílio para ampliação de uma área de ordenha recuperando uma estrada rural, o que favorece o fluxo da venda do leite.

Publicidade

Para ter acesso aos equipamentos cedidos pela SMDR, o morador deve fazer um cadastro, agendar data e horário para receber o apoio. A Secretaria fica na Rua Júlia Graciani Marassi, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3353-4962.