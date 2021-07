Encontro está previsto para as 10h e acontecerá no formato misto - Divulgação

Publicado 21/07/2021 13:00

A Câmara Municipal de Porto Real realiza nesta sexta-feira (23), a primeira sessão extraordinária da nova legislatura. Os vereadores da Casa foram convocados, em meio ao recesso parlamentar e em caráter de urgência, pelo presidente Carlos Antônio de Lima (Avante), após ofício encaminhado pelo Executivo, solicitando a apreciação e votação do Projeto de Lei nº 104/2021. Na ocasião, os parlamentares irão analisar e votar o documento que trata sobre a criação do Fundo Municipal de Educação (FME).

O encontro está previsto para as 10h e acontecerá no formato misto, podendo o vereador participar de forma virtual ou presencial, por meio de videoconferência ou no Plenário da Casa. A presença do público segue suspensa e o acompanhamento dos trabalhos pode ser realizado pela internet. A transmissão ao vivo acontecerá, normalmente, através do site oficial do Legislativo.



RECESSO PARLAMENTAR

O recesso parlamentar da Câmara segue até o próximo dia 31 de julho. Neste período não acontecem atividades em plenário, mas conforme previsto no Regimento Interno da Casa, as reuniões extraordinárias podem ser convocadas em caso de urgência ou de interesse público relevante. A partir do dia 02 de agosto, com o fim do recesso, as sessões ordinárias voltam a ser realizadas normalmente.