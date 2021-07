Foram apreendidos pinos de cocaína, sacolés de maconha, um rádio transmissor, celular e R$ 583. - Divulgação

Publicado 21/07/2021 11:00

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (21) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles abordaram o suspeito na Avenida A com um celular e dinheiro. Numa revista na casa do jovem, eles encontraram drogas escondidas no telhado.

Ao todo, foram apreendidos pinos de cocaína, sacolés de maconha, um rádio transmissor, celular e R$ 583.

Ele foi conduzido para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde ficou preso por tráfico de drogas.