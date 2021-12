Peça é o resgate da cultura caipira e também uma homenagem a figuras folclóricas - Divulgação

Publicado 02/12/2021 07:00

Os alunos da Rede Pública Municipal de Porto Real recebem nesta semana o Projeto BuZum, do Instituto CRR NovaDutra, com a apresentação do espetáculo “Caipira”. O BuZum é um mini teatro de bonecos itinerante que se apresenta dentro do ônibus, mas, por conta da pandemia, a plateia assistirá cada espetáculo ao ar livre, com distanciamento entre os estudantes.

O ônibus do BuZum ficará estacionado próximo ao local do espetáculo e terá sete apresentações em cada dia. O primeiro dia será na quinta-feira (2) no Horto Municipal, nos seguintes horários: 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h10 e 14h50. O segundo dia será na sexta-feira (3) na Quadra Poliesportiva Freitas Soares às 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h10 e 14h50.