Painéis solares - Reprodução internet

Publicado 23/12/2021 09:37

Até 2024, pelo menos três creches municipais de Porto Real terão sistema de energia solar. A novidade foi confirmada através de um licenciamento ambiental assinado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa Benteler Sistemas Automotivos LTDA, com foco na diminuição de emissão de gases do efeito estufa oriundos da indústria. O projeto terá início em março de 2022 na Creche Municipal Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias, que tem maior consumo de energia.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, o sistema a ser instalado visa reduzir ou remediar os impactos ambientais da atividade industrial da empresa parceria. “A energia será gerada através de painéis solares instalados nos telhados das creches. A previsão é que 8.000 KWh/mês de energia limpa sejam gerados e distribuídos entre as creches durante 20 anos de operação”, completou.

Em janeiro de 2023 será a vez do CEI Municipal Maria Lourdes Ferreira, no bairro Freitas Soares. Já no início de 2024, a Creche Waldir Roberto da Conceição, no Novo Horizonte, será a contemplada com a energia solar. Para o prefeito, Alexandre Serfiotis, o projeto sustentável será referência na região Sul Fluminense. “Constantemente somos surpreendidos com os efeitos das mudanças climáticas e, por meio desse projeto, queremos proporcionar às nossas crianças o entendimento e a conscientização sobre a importância das tecnologias sustentáveis para ajudar o planeta“, finalizou.