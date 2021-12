curso de Manutenção e Operação de Trator Agrícola - Divulgação/PMPR

curso de Manutenção e Operação de Trator AgrícolaDivulgação/PMPR

Publicado 23/12/2021 09:56

Nesta semana dez alunos concluíram o curso de Manutenção e Operação de Trator Agrícola, oferecido de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real (SMDR).

Com aulas teóricas e práticas, a iniciativa teve as parcerias do Sindicato Rural de Barra Mansa e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Rio de Janeiro (SENAR).

Segundo a pasta, em 2022 novos cursos gratuitos serão oferecidos aos produtores rurais. Para mais informações, os interessados podem procurar a sede da Secretaria na Rua Júlia Graciani Marassi, S/Nº, Centro.