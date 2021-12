Foram apreendidos 19 pinos de cocaína, um carregador calibre 380 e R$ 60. - Divulgação

Publicado 28/12/2021 11:13

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas na segunda-feira (27) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram o suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante revista dentro de casa, os policiais encontraram as drogas debaixo do colchão.

Foram apreendidos 19 pinos de cocaína, um carregador calibre 380 e R$ 60. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.