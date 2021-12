CSN em Porto Real - JOAO MARCOS ROSA / NITRO

Publicado 23/12/2021 10:15

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu cerca de 200 vagas de estágio para estudantes universitários que irão concluir a formação acadêmica entre 2022 e 2023 (penúltimo ou último ano do nível superior). As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de dezembro no site . As vagas são para as cidades de Porto Real e Volta Redonda.

Com o estágio, o estudante tem a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão com o auxílio de profissionais da área. As etapas do processo seletivo acontecem online entre os meses de janeiro e fevereiro, com previsão de admissão em março de 2022. Entre os benefícios estão: bolsa-auxílio, plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida, e alimentação em restaurante interno.

Conheça as áreas com oportunidades: engenharias (mecânica, ambiental, civil, agronegócios, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, materiais, mecatrônica, metalúrgica, produção e química); sistemas de informação, ciências contábeis, administração, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, educação física, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social.