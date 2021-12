Vacinação - Divulgação

Publicado 28/12/2021 11:42

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza entre os dias 28 e 30 de dezembro a atualização da caderneta de vacinação dos moradores. Além da vacina contra a Covid-19 (1ª, 2ª e dose de reforço), estão disponíveis mais de 15 tipos de imunizantes de rotina em crianças, jovens e adultos. A ação será realizada na Central de Vacinas das 8h30 às 17h e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) das 8h às 13h.

Para receber a vacina é só ir até os locais com um documento com foto ou certidão de nascimento e caderneta de vacinação. As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de responsáveis. Em relação à vacina da gripe, a SMS informou que o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou novas doses.