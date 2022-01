Teste RT-PCR é baseado na detecção do RNA viral em amostras de swab da nasofaringe, e pode ser feito desde o primeiro dia dos sintomas - DivulgaÇÃO / Berg Silva

Teste RT-PCR é baseado na detecção do RNA viral em amostras de swab da nasofaringe, e pode ser feito desde o primeiro dia dos sintomasDivulgaÇÃO / Berg Silva

Publicado 08/01/2022 17:53 | Atualizado 08/01/2022 18:03

Na próxima segunda-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, iniciará um sistema mais robusto de testagem dos moradores, para melhor enfrentamento à chegada da nova variante ômicron do coronavírus.

De acordo com a Secretaria, o objetivo é conhecer mais sobre o atual e os futuros estágios da pandemia na cidade, para serem tomadas providências condizentes com o porte do problema.



A pessoa que apresentar algum sintoma ou que teve contato com pessoas que testaram positivo, deverá ir a um posto para ser avaliado. Já as pessoas com sintomas moderados ou graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades para respirar deverão procurar atendimento na emergência do Hospital de Bacaxá ou nos PUs dos distritos.



Os testes que serão realizados são do tipo RT-PCR de antígeno, de resultado rápido, e poderão ser feitos em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF do município, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h.



Confira os endereços das unidades ESF:



ESF Água Branca - Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 6

ESF Bacaxá - Rua Alfredo Menezes, nº 981

ESF Barra Nova - Av. Litorânea, s/nº

ESF Barreira - Rua Capitão Nunes, nº 2605

ESF Bicuíba - Estrada da Bicuíba, s/nº

ESF Bonsucesso - Rua Armando Rodrigues s/nº

ESF Engenho Grande – Estrada do Engenho Grande, S/Nº

ESF Jaconé - Rua 98, esquina com a Rua 13

ESF Mombaça - Estrada da Mombaça, nº 1160

ESF Palmital - Rua Antônio Gomes Machado Filho, s/nº

ESF Rio D’Areia- Estrada Latino Melo, s/nº

ESF Rio Mole- Estrada do Rio Mole, s/nº

ESF Rio Seco - Avenida Oliveira Viana, s/nº

ESF Sampaio Corrêa - Rua José Mendes de Souza, nº 595 – Basiléa

ESF Saquarema – Rua Ricardo Barbosa, nº 134 - Centro

ESF Vilatur - Rua Praia Ponta de Itapajé, s/nº