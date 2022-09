Evento acontece na "Praça do Quati" - Divulgação

Publicado 29/09/2022 18:19

No próximo sábado (1º), a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Quatis realiza a 21ª edição da FeirArte - Arte na Praça, com expositores que abrangem arte, artesanato e gastronomia. O evento acontece das 9 às 14 horas, na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro.

A ação contará com brinquedos e recreação infantil, além das tradicionais barracas de produtos artesanais e gastronômicos. O objetivo da feira é apoiar os microempreendedores e artesãos do município, bem como estimular o resgate e a preservação cultural.