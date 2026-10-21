Cerimônia na Câmara Municipal reuniu autoridades e grupo Feliz Idade - Foto: Divulgação

Cerimônia na Câmara Municipal reuniu autoridades e grupo Feliz IdadeFoto: Divulgação

Publicado 21/10/2026 18:23





A cerimônia destacou o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio dos CRAS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As atividades promovem espaços de encontro, troca de experiências e fortalecimento dos laços sociais entre os idosos do município, ajudando a combater o isolamento e a estimular a participação comunitária. A Semana da Pessoa Idosa começou em Quatis nesta segunda-feira (19), com uma programação dedicada à valorização, à convivência e à garantia de direitos da população idosa. A abertura oficial foi realizada na Câmara Municipal e reuniu autoridades e participantes do grupo Feliz Idade, ligado aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria de Lourdes Batista e Dona Júlia Esperança.A cerimônia destacou o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio dos CRAS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As atividades promovem espaços de encontro, troca de experiências e fortalecimento dos laços sociais entre os idosos do município, ajudando a combater o isolamento e a estimular a participação comunitária.

Programação e evento



Durante o evento, foi apresentada uma prévia do livro de poemas “O Alinhavo das Memórias”, construído a partir das histórias e experiências compartilhadas pelas idosas do grupo Feliz Idade. A obra transforma lembranças e vivências das participantes em poesia, e o lançamento oficial será realizado posteriormente, em data ainda não divulgada.



Participaram da cerimônia a representante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro, Rosely Lorenzato, e a superintendente de Políticas para o Idoso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Loana Pessanha Saldanha. Também estiveram presentes a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Nanci Dulci, a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Ivone Barbosa Bento, o secretário municipal de Saúde, Lucas da Silva, e o secretário municipal de Assistência Social, Hélio Ricardo Pereira Batista.



Ao comentar a programação, o secretário Hélio Ricardo Pereira Batista destacou o papel das ações voltadas à população idosa. “Possibilitar novas estratégias e vivências para a pessoa idosa certamente é uma forma de garantir direitos e de promover a inserção social. E estamos fazendo isso do melhor jeito, garantindo ainda mais o bem-estar social dos idosos de Quatis”, afirmou.



A presença de representantes do governo estadual e dos conselhos de direitos da pessoa idosa na abertura reforça a articulação entre diferentes esferas na defesa da população com 60 anos ou mais. A Semana da Pessoa Idosa busca aproximar a comunidade das políticas públicas voltadas a esse público e valorizar a contribuição dos idosos para a história e a cultura do município.



A programação segue ao longo da semana com atividades voltadas à convivência e à garantia de direitos. Até o momento, a Prefeitura não detalhou o cronograma completo dos eventos seguintes nem os locais em que serão realizados.