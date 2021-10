O anúncio foi feito pela prefeita Fátima Pacheco, nesta quarta-feira, dia 27, após reunião no gabinete. - Foto: Divulgação.

Publicado 28/10/2021 15:57

QUISSAMÃ - Dois projetos de lei serão encaminhados pelo Gabinete da prefeita Fátima Pacheco, à Câmara Municipal, nos próximos dias: o primeiro garante uma reposição salarial de 10%, a partir de fevereiro de 2022; o segundo prevê aumento de 35 % no ticket alimentação, já a partir de janeiro do próximo ano. O ticket passará dos atuais R$ 445,10 para R$ 600,88. Os valores projetam um investimento de 13 milhões por ano, na folha de pagamento e de R$ 4 milhões com o ticket, no mesmo período.

O anúncio foi feito pela prefeita Fátima Pacheco, nesta quarta-feira, dia 27, após reunião no gabinete, com o vice-prefeito, Marcelo Batista, secretários e os vereadores da base aliada: Cássio Reis; Maurício Bugginho; Rildo Barcelos; Aílson Belarmino; Janderson Barreto; Fábio Castro; Mazinho Batista e Simone Flores. Uma das preocupações era com relação ao impacto financeiro da folha, em relação ao teto de gastos, estabelecido pela legislação. Neste dia 28, quinta-feira, é celebrado o Dia do Servidor Público.

- O planejamento foi realizado com responsabilidade e orientação técnica. Os Projetos de Lei terão impacto positivo no salário do servidor e aquecimento da economia local, ainda em tempos de pandemia. Os reflexos serão importantes para o comércio, em seus diversos setores – avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

Na observação do vice-prefeito, Marcelo Batista, com este anúncio o governo demonstra que está atento aos anseios dos servidores municipais de Quissamã: “hoje, os servidores receberam a notícia de dois importantes investimentos, pela prefeita Fátima Pacheco atenta aos anseios da categoria”, comentou Marcelo Batista.

- Legislativo e Executivo estão empenhados em atuar para garantir ações positivas para o Município, pontuou o vereador Janderson Barreto.