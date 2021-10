A Prefeitura segue cronograma mensal de pagamento dos benefícios sociais. - Foto: Divulgação.

Publicado 22/10/2021 21:11 | Atualizado 22/10/2021 21:12

QUISSAMÃ - Nesta sexta-feira (22), foi normalizado o pagamento do Renda Mínima, programa de transferência de renda com o maior número de beneficiários em Quissamã. Devido a problema de processamento da Caixa Econômica Federal, o benefício não foi liberado no dia programado, aos 1.721 beneficiários.

O valor de R$ 516.3 mil foi transferido pela Prefeitura de Quissamã no dia 18 de outubro, dois dias úteis antes da data do pagamento, 21 de outubro. A Prefeitura segue cronograma mensal de pagamento dos benefícios sociais.

A transferência dos valores à Caixa – a prefeitura tem contrato com a instituição para este tipo de pagamento – ocorre sempre de forma antecipada. Neste mês de outubro já foram pagos os benefícios do Jovens em Ação, Agente Mirim, PAI e PPD.