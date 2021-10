Prefeitura de Quissamã aciona Caixa Econômica Federal para regularização do pagamento. do Renda Mínima

Segundo a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, foi solicitado à Caixa que a situação seja normalizada de forma urgente . - Foto: Divulgação.

Segundo a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, foi solicitado à Caixa que a situação seja normalizada de forma urgente . Foto: Divulgação.

Publicado 21/10/2021 17:01 | Atualizado 21/10/2021 17:03

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, acionou a Caixa Econômica Federal, na manhã desta quinta-feira (21), após tomar ciência do não pagamento dos benefícios do programa social Renda Mínima previamente agendados para esta data. O valor de R$ 516,3 mil foi transferido pela Prefeitura no dia 18 de outubro, dois dias úteis antes da data do pagamento, 21 de outubro. O Renda Mínima é o programa de transferência de renda com o maior número de beneficiários em Quissamã: 1.721.

- Fomos surpreendidos com essa notícia que nos foi passada pelos próprios beneficiários do Renda Mínima. Procuramos a Caixa que nos informou que ocorreu “falha no processamento”. A transferência de valores dos benefícios da Prefeitura é sempre feita com antecedência para evitar intercorrências. A Prefeitura de Quissamã segue os prazos, vem honrando com os pagamentos e, cumprindo determinação da prefeita Fátima Pacheco, solicitamos à Caixa que a situação seja normalizada de forma urgente – frisou a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães.

A Prefeitura de Quissamã segue um cronograma mensal de pagamento dos benefícios sociais. A transferência dos valores à Caixa – a prefeitura tem contrato com a instituição para este tipo de pagamento – ocorre sempre de forma antecipada. Neste mês de outubro já foram pagos os benefícios do Jovens em Ação, Agente Mirim, PAI e PPD.