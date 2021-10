Nessa segunda-feira (18) ,as aulas presenciais das oficinas de arte, música e dança para adolescentes a partir de 12 anos foram retomadas. - Foto: Divulgação.

Publicado 20/10/2021 14:10 | Atualizado 20/10/2021 14:10

QUISSAMÃ - O Centro Cultural Sobradinho, em Quissamã, retomou nessa segunda-feira (18) ,as aulas presenciais das oficinas de arte, música e dança para adolescentes a partir de 12 anos. A liberação foi possível graças ao Decreto Municipal que traz a nova classificação de risco em relação à Covid-19 em Quissamã, Bandeira Verde. Mesmo com a atual situação, risco muito baixo de contágio pelo coronavírus, todos os cuidados sanitários serão mantidos durante as oficinas.



A diretora do Centro Cultural Sobradinho, Renata Queirós, ressalta que os alunos já matriculados podem entrar em contato com o espaço cultural ou com o professor para o retorno às aulas nos dias e horários previstos. As oficinas de artes (desenho e pintura), violão, piano eletrônico, teclado, coral, zumba, dança mix, balé e hip hop acontecem duas vezes por semana (um dia presencial e um dia online).



"Nossas portas estão abertas, os alunos já matriculados podem retornar. Estamos retornando com controle de frequência, capacidade reduzida, uso obrigatório de máscara facial, higienização das mãos com álcool gel e distanciamento físico. As aulas de Zumba, por exemplo, acontecem no pátio e a dança de salão por exigir contato físico ainda não retornamos ", explicou a diretora do Centro Cultural Sobradinho que destacou ainda que, em agosto, as oficinas foram liberadas para maiores de 15 anos.



Ainda segundo Renata Queirós, aqueles que optarem por ainda não voltar às aulas presenciais devem comunicar à unidade e assistir às aulas disponibilizadas no canal do Sobradinho no (YouTube).

"Estamos preparando a Cantata de Natal e contamos com nossos alunos para proporcionar à população esse grande momento", concluiu Renata Queirós.



De acordo com o Decreto 3243/2021, as oficinas do Centro Cultural Sobradinho terão capacidade de 50% do número de inscritos e as coletivas serão realizadas ao ar livre. O Cinema Municipal poderá ser aberto com 40% da capacidade disponível ao público.