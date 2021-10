Após um ano e sete meses, em virtude da pandemia da Covid-19, os alunos da Educação Infantil – Maternal I e Pré-escola, estão de volta à sala de aula. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 19/10/2021 11:05 | Atualizado 19/10/2021 11:06

QUISSAMÃ - Esta segunda-feira (18), foi mais um dia de comemoração na rede municipal ensino, de Quissamã. Após um ano e sete meses, em virtude da pandemia da Covid-19, os alunos da Educação Infantil – Maternal I e Pré-escola, estão de volta à sala de aula. Na Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, inaugurada em junho deste ano, das 16 crianças do Maternal I, os pais ou responsáveis de 14 delas, optaram pelo sistema híbrido presencial.



Para evitar aglomeração, os alunos foram divididos em dois grupos – azul e amarelo, que farão revezamento semanal, nas aulas presenciais. A unidade conta com seis professores e oito auxiliares. "Os professores e a maioria dos pais dos nossos alunos já estão vacinados com as duas doses, o que nos dá uma segurança maior", frisou a diretora da unidade, Marilúzia Massena.



Na Creche Municipal Rachel Francisca C. da Silva, as aulas também seguem em revezamento e os alunos divididos em grupos com carteirinhas amarela e verde. Para a diretora Lucilene Barcelos, o retorno foi marcado por emoção, em ver os alunos de voltas às salas de aula.



"Hoje é um dia de muita emoção. A escola em si só tem vida e encantamento com as crianças. Levamos um ano e sete meses com a pandemia, ficamos muito tristes em olhar para as salas e corredores e não ver o correr, o sorriso das nossas crianças e hoje sentimos essa alegria em recebê-las com os pais", destacou ela.

A refeição para os presentes e a quentinha, para os que optaram por manter os filhos no sistema remoto, são distribuídas às 10h30. No dia 3 de novembro, serão as crianças do Berçário I e II que retornarão para a escola.



A retomada das aulas na rede pública de Quissamã segue o Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais. O documento foi elaborado por meio de um processo de escuta de uma Comissão com pais e servidores da Educação e tem como base pesquisas e recomendações de várias instituições como a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O Plano traz orientações gerais nos campos da biossegurança, pedagógico, socioemocionais e vai servir de norte para que as escolas, tanto as municipais quanto as particulares, estaduais e federais possam se orientar sobre os protocolos essenciais.