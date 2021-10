Além do vice-prefeito, Marcelo Batista, representantes de cinco secretarias fazem parte da comissão: Gabinete da Prefeita, Luciano Lourenço; Governo, Adeilson Lopes; Saúde, Renata Fagundes; Cultura e Lazer, Kitiely Freitas; e Comunicação Social, Vito Diniz. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Além do vice-prefeito, Marcelo Batista, representantes de cinco secretarias fazem parte da comissão: Gabinete da Prefeita, Luciano Lourenço; Governo, Adeilson Lopes; Saúde, Renata Fagundes; Cultura e Lazer, Kitiely Freitas; e Comunicação Social, Vito Diniz.Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 15/10/2021 21:31 | Atualizado 15/10/2021 21:32

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 14, a Comissão Organizadora dos Eventos para o Reveillon e Verão 2021/2022 e Carnaval 2022, no Município.

Presidida pelo vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista, a comissão objetiva colaborar com as secretarias municipais para a realização dos eventos constantes da programação da alta temporada no Município.

Além do vice-prefeito, representantes de cinco secretarias fazem parte da comissão: Gabinete da Prefeita, Luciano Lourenço; Governo, Adeilson Lopes; Saúde, Renata Fagundes; Cultura e Lazer, Kitiely Freitas; e Comunicação Social, Vito Diniz.



"Todas as medidas serão tomadas em conjunto, com a maior responsabilidade e transparência que o momento exige. A rotina vem se normalizando, mas a pandemia ainda faz parte do nosso cotidiano e precisamos continuar com os protocolos de segurança. As decisões da Comissão serão sempre embasadas nas recomendações técnicas dos órgãos de Saúde, para que tenhamos um Verão com tranquilidade", ressaltou o vice-prefeito Marcelo Batista.



Recentemente, Marcelo Batista coordenou uma reunião com secretários e assessores de diversas pastas para alinhar a retomada dos eventos na Cidade a partir de novembro, bem como discutiu os procedimentos a serem adotados no processo de flexibilização.



Também nesta quinta (14), o Município deu início ao retorno gradual das atividades no esporte, cultura e assistência social. O Decreto 3243/2021 libera mais sete modalidades esportivas; atividades culturais no “Centro Cultural Sobradinho”, “Memorial de Machadinha” e Cinema Municipal e ainda as atividades dos serviços de convivência desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em todos os equipamentos deverão ser observadas as normas de sanitárias (uso de máscara facial, higienização das mãos com álcool em gel, distanciamento físico e capacidade reduzida). Nas atividades culturais, a idade mínima admitida aos participantes é de 15 anos.