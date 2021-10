A atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 14 anos, será feita em todas as Unidades de Saúde da Família - USF, das 8h às 17h - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 15/10/2021 21:07 | Atualizado 15/10/2021 21:08

QUISSAMÃ - Será neste sábado, dia 16, o Dia “D”, da Campanha Nacional de Multivacinação em Quissamã, para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 14 anos, em todas as Unidades de Saúde da Família - USF, das 8h às 17h. Desde o dia 1º de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã está promovendo a campanha, que segue até o dia 29.

O Dia “D”, de divulgação e mobilização, está previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, sendo necessária devido à baixa cobertura em todas as rotinas realizadas de forma gratuita pelo Serviço Único de Saúde - SUS.



Segundo a Coordenadora de Imunização, Natália Vilaça, para a atualização vacinal do público-alvo, pais ou responsáveis devem levar a criança ou adolescente até uma das unidades de Saúde portando o CadSUS do paciente, bem como a Carteira Nacional de Vacinação.

Além de garantir a saúde da criança ou do adolescente, que sem a imunização está exposto a diversas doenças, correndo risco de vida ou de ter sequelas permanentes, existe também a possibilidade de os responsáveis serem culpabilizados, caso não vacinem os menores de 15 anos. A vacina não é uma escolha dos pais ou responsáveis, mas um direito da criança e do adolescente.