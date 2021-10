Uma equipe do TRE já constatou a abertura de, pelo menos, vinte novas contas por dia para novos contratados e assessores que entraram na folha de pagamento da prefeitura. - Foto: Reprodução.

Uma equipe do TRE já constatou a abertura de, pelo menos, vinte novas contas por dia para novos contratados e assessores que entraram na folha de pagamento da prefeitura. Foto: Reprodução.

Publicado 13/10/2021 14:48 | Atualizado 13/10/2021 14:48

CARAPEBUS - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vai apurar denúncias sobre contratações ilegais durante o período de eleição suplementar em Carapebus, no Norte Fluminense. Segundo informações, algumas pessoas foram contratadas nos últimos dias de setembro e início de outubro. Uma equipe do TRE já esteve em uma agência do Banco do Brasil e constatou a abertura de, pelo menos, vinte novas contas por dia para novos contratados e assessores que entraram na folha de pagamento da prefeitura.



Tais práticas configuram abuso de poder econômico e uso da máquina administrativa para fins eleitorais, de acordo com o artigo 41 da Lei 9504/97, que afirma constituir "captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública".



São responsáveis pelas contratações, conforme as denúncias recebidas pelo TRE, o prefeito interino Leandro Dandinho e o ex-secretário de administração, Luiz Victor Cordeiro, que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito, visando a continuidade do grupo político que governa a cidade desde 1996.