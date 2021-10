O time, que conta com incentivo da prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, derrotou na partida final, a Casa do Esporte, por 2 sets a 0. - Foto: Divulgação.

O time, que conta com incentivo da prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, derrotou na partida final, a Casa do Esporte, por 2 sets a 0. Foto: Divulgação.

Publicado 13/10/2021 10:41 | Atualizado 13/10/2021 11:09

QUISSAMÃ - O vôlei feminino de Quissamã comemorou mais uma importante conquista, no último sbado (9). A equipe foi campeã da primeira etapa da Liga do Interior de Voleibol (LIV-RJ), realizada na quadra da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes.



O time, que conta com incentivo da prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, derrotou na partida final, a Casa do Esporte, por 2 sets a 0. Além do lugar mais alto no pódio, quatro jogadoras quissamaenses se destacaram na competição, com Camilla sendo eleita a melhor oposta, Maiara a melhor central, Raquel a melhor levantadora, e Tais a melhor ponteira.



"Estamos retornando às competições com um resultado expressivo, fora de casa. As meninas do vôlei sempre estão em busca de títulos e hoje não foi diferente. Todas estão de parabéns", comemorou a secretária de Esporte e Juventude Isis das Chagas. Também participaram da competição as equipes, Esporte e Vida e Royal.