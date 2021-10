Na última quinta-feira (7), aconteceu a assinatura das Carteiras de Trabalho, no Cinema do Centro Cultural Sobradinho. - Foto: Secom.

Na última quinta-feira (7), aconteceu a assinatura das Carteiras de Trabalho, no Cinema do Centro Cultural Sobradinho.Foto: Secom.

Publicado 13/10/2021 09:00 | Atualizado 13/10/2021 09:01

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, promove, nesta quarta-feira (13) abertura oficial do Programa Juventude Ativa. O evento será marcado por uma solenidade, no auditório da prefeitura, com a presença dos 100 jovens participantes e seus familiares, da prefeita Fátima Pacheco e de secretários. O Juventude Ativa é um programa municipal, em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, que pretende abrir o mercado de trabalho para jovens de 18 a 23 anos, em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o programa, os jovens receberão uma bolsa-auxílio de um salário mínimo, por mês.

"O Juventude Ativa é um programa muito importante para o nosso Município, porque impacta na geração de renda e inclusão social dos nossos jovens. Foi um longo processo, desde o planejamento, seleção e, por fim, o processo de seleção destes 100 jovens. O Juventude Ativa é, sem dúvida, uma oportunidade única dos jovens adquirirem conhecimento e terem uma nova visão sobre o mercado de trabalho", frisou a prefeita Fátima Pacheco.

Os contratados deram início nesta segunda (11), de forma remota, à parte teórica do programa de treinamento, junto ao CIEE, instituição reconhecida nacionalmente, responsável pelos cursos de auxiliar de escritório, auxiliar de logística e alimentador de linha de produção. Os jovens atuarão em departamentos da Prefeitura, de acordo com o levantamento de demanda realizado pela Coordenação do Juventude Ativa.

O programa é por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem. As Carteiras de Trabalho dos 100 jovens foram assinadas no dia 7 de outubro, durante ação no Cinema do Centro Cultural Sobradinho. São assegurados os direitos previstos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT. Os contratados terão carga horária diária de seis horas, frequência obrigatória de ensino e atividade compatível com o desenvolvimento físico e psicológico.