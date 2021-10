Comitiva formada pelos prefeitos de Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana, Quissamã e São Fidélis, e a equipe do consórcio, pleiteou emendas parlamentares, para o custeio da estruturação turística do projeto ‘Rota Caminhos do Açúcar'. - Foto: Divulgação.

Comitiva formada pelos prefeitos de Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana, Quissamã e São Fidélis, e a equipe do consórcio, pleiteou emendas parlamentares, para o custeio da estruturação turística do projeto ‘Rota Caminhos do Açúcar'.Foto: Divulgação.

Publicado 08/10/2021 17:05 | Atualizado 08/10/2021 17:28

QUISSAMÃ - A agenda dos prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), em Brasília, encerrou com resultados positivos. A comitiva formada pelos prefeitos de Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana, Quissamã e São Fidélis, e a equipe do consorcio chegou à capital federal, na última segunda-feira (4), para uma articulação política a fim de conseguir recursos, através das emendas parlamentares para diversas áreas.

A presidente do Cidennf, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, afirma que várias demandas foram apresentadas aos deputados, e que bons resultados vão sair das reuniões realizadas na capital federal. “É importante ressaltar que as parcerias são o caminho para captar recursos de forma mais breve, e assim oferecer um trabalho de qualidade aos munícipes das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Quero agradecer a todos que nos receberam em Brasília", declarou Fátima Pacheco, presidente do Cidennf e prefeita de Quissamã.

Ao longo desta semana, os gestores municipais visitaram o Ministério do Turismo (MTur), os Gabinetes de Deputados Federais da bancada do Rio de Janeiro, como Hugo Leal, Hélio Lopes, Áureo Ribeiro, Soraya Santos, Luiz Lima, Dr Luizinho, Christino Aureo e outros; e dos senadores Carlos Portinho, e Flávio Bolsonaro. O secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, explica que além do apoio do Governo Federal, o objetivo foi buscar uma emenda coletiva da bancada do estado do Rio para reforçar a infraestrutura turística para a implementação do "Caminhos do Açúcar".

— Apresentamos o projeto ‘Rota Caminhos do Açúcar', que foi muito bem recebido e elogiado tanto pelas equipes do MTur, que ficaram entusiasmado com o projeto, quanto pelos deputados federais, que se comprometeram a ajudar através da emenda coletiva de bancada. Voltamos muitos satisfeitos e esperançosos”, destacou Vinícius Viana, que estava na comitiva com os prefeitos de Cardoso Moreira, Geane Vincler; Italva, Leo Pelanca; Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo; São Fidélis e Amarildo Alcântara.

Projeto Turístico "Rota Caminhos do Açúcar"

Exaltando a vocação da região na produção de cana de açúcar, a proposta do “Rota Caminhos do Açúcar” traz uma rota turística regional com mais de 300 km, passando por nove municípios consorciados do Norte e Noroeste Fluminense: Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana, oferecendo atividades turísticas em diversos segmentos, como a agricultura, educação, entre outros.

O projeto vai beneficiar os agricultores familiares, artistas e artesãos dos municípios consorciados, visto que esses irão expor seus produtos e recepcionar os turistas em suas propriedades. Entretanto, os circuitos elaborados serão divididos para atrair um público entre crianças, jovens, adultos e idosos, ciclistas recreativos, motociclistas, trilheiros, turistas de outras regiões do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, entre outros.

Atualmente, o Cidennf conta com os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Campos, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.