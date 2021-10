A Secretária de Saúde do município, Renata Fagundes, esteve nesta quinta-feira (7) na sede da Secretaria de Saúde do Estado, para receber o relatório técnico produzido pela equipe de Divisão da Vigilância Sanitária. - Foto: Divulgação.

Publicado 07/10/2021 20:03 | Atualizado 07/10/2021 20:04

QUISSAMÃ - A Vigilância em Saúde de Quissamã recebeu a visita da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado, para que fosse realizada uma inspeção no estabelecimento. A equipe foi recebida pela Chefe da Vigilância Sanitária, Michelle Manhães, que apresentou o local de trabalho e explicou como e quais são as inspeções realizadas pela equipe de Divisão da Vigilância Sanitária.

A Secretária de Saúde, Renata Fagundes, esteve nesta quinta-feira (7) na sede da Secretaria de Saúde do Estado, acompanhada da Chefe da Vigilância Sanitária, para receber o relatório técnico produzido após a visita. “Nós estamos sempre buscando a excelência no nosso trabalho e recebermos o aval de um órgão tão importante como este, nos faz termos a certeza que estamos no caminho certo”, disse Renata.

No campo da Saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, dentre outras.

Segundo a Superintendente da Vigilância Sanitária, Adna Sá Spasojevic, a instituição é a parcela de poder do Estado destinada à defesa e à promoção da saúde da coletividade, que busca impedir a exposição da saúde humana a riscos potenciais ou efetivos. Além disso, intervém nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens, produtos e da prestação de serviços de interesse à saúde.

No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no País. A ANVISA também é quem executa as atividades de controle sanitário e fiscalização nos locais de distribuição de medicamentos, produtos de interesse para a saúde e de serviços de saúde.