A próxima vacinação em massa, será dia 23 de outubro na Praça de Barra do Furado. - Foto: Divulgação.

Publicado 04/10/2021 21:15 | Atualizado 04/10/2021 21:17

QUISSAMÃ - No último sábado (2), na Praça de Santa Catarina, em Quissamã, no Norte Fluminense, a Vigilância em Saúde realizou mais uma etapa da vacinação antirrábica superando a meta de 300 animais. Foram vacinados 358 cães e gatos. A vacinação é gratuita, sendo considerada uma das principais ações de controle da raiva em áreas urbanas.

A imunização antirrábica deve ser feita anualmente, em animais a partir de três meses. A raiva é uma doença viral que, normalmente, é transmitida aos humanos por mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado. A taxa de letalidade entre humanos é próxima de 100%.

O Coordenador de Vigilância em Saúde, Leonardo Barcelos lembra a importância da vacina estar em dia: "a raiva é uma doença vista com grande preocupação por parte dos donos de pets. Incurável nos animais, a zoonose também pode afetar os seres humanos, sendo que a vacina antirrábica é, ainda hoje, a única forma de prevenção.

Para garantir a imunização, os donos dos animais precisam comparecer aos locais de vacinação com a caderneta de vacinação do animal. A Vigilância em Saúde informa que não é possível retirar doses nas unidades para levar para casa, portanto, todos os animais, independente do porte ou raça, devem ser levados até ao local, levando em conta a devida proteção, tanto dos animais quanto para evitar possíveis ataques a outros animais ou pessoas. A próxima vacinação em massa, será dia 23 de outubro na Praça de Barra do Furado.