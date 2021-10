Durante o evento, Fátima Pacheco destacou que artesanato de Quissamã é riquíssimo e bastante singular em sua produção. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 30/09/2021 20:32

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco assinou nesta quarta-feira (29), durante o 2º Fórum Regional de Turismo - Edição Costa do Sol, em Macaé, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Artesanato. O documento proposto pelo governo do Estado, também foi assinado pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; pelo prefeito de Macaé, Welberth Rezende e por representantes dos demais municípios da Costa do Sol.



"O artesanato de Quissamã é riquíssimo e bastante singular em sua produção, como o de Machadinha, comunidade quilombola do nosso Município, e onde há uma Casa de Artes. Esse acordo traz um novo horizonte para o artesanato não somente na questão do turismo, mas também como fonte de emprego e renda", destacou a prefeita.



Assinado pela primeira vez em 2019, o acordo foi renovado nesta quarta e tem por objetivo promover o artesanato fluminense, por meio de ações que possibilitem identificar e qualificar os artesãos pelas matérias primas e técnicas utilizadas. Durante o Fórum, Quissamã expôs as velas artesanais; cestos e bolsas em taboa; e peças em crochê.



Em 2019, em uma ação da Prefeitura de Quissamã e da Secretaria de Estado de Turismo, os artesãos foram cadastrados e receberam a Carteira Nacional do Artesão.