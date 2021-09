Evento, realizado nesta quarta-feira (29), no auditório Municipal Myrthes Campos faz parte dos preparativos para a retomada das aulas presenciais, no dia 4 de outubro. - Foto: Divulgação.

Evento, realizado nesta quarta-feira (29), no auditório Municipal Myrthes Campos faz parte dos preparativos para a retomada das aulas presenciais, no dia 4 de outubro.Foto: Divulgação.

Publicado 29/09/2021 17:44 | Atualizado 29/09/2021 17:45

QUISSAMÃO - Quissamã, no Norte Fluminense, realizou a quarta e última etapa do curso de aperfeiçoamento para os 53 servidores das secretarias escolares, da Rede Municipal de Ensino nesta quarta-feira (29), no auditório Municipal Myrthes Campos. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o encontro foi coordenado pela diretora do Departamento de Supervisão Educacional, Alexandra Mathias.

O evento faz parte dos preparativos para a retomada das aulas presenciais, no dia 4 de outubro.

Durante quatro dias, a secretaria de Educação direcionou instruções básicas com o objetivo de subsidiar as atividades técnico-administrativas junto aos secretários e auxiliares, com a finalidade de otimizar o atendimento à comunidade escolar.



"Nesta última etapa debatemos situações que ocorrem no dia a dia do ambiente escolar, para que os profissionais possam tomar decisões com base nas orientações fornecidas" avaliou a diretora do Departamento de Supervisão Educacional, Alexandra Mathias.