Vacinação na quadra poliesportiva Maura Cordeiro Pinto, em Barra do Furado. - Foto: Divulgação.

Publicado 29/09/2021 17:29 | Atualizado 29/09/2021 17:30

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, realizou, na manhã desta terça-feira (28), na quadra poliesportiva Maura Cordeiro Pinto, em Barra do Furado, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, imunizando 150 pessoas. Na parte da tarde, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, foram vacinados mais 172 quissamaenses. A vacinação teve prosseguimento na quarta-feira (29) na Unidade de Saúde da Família - USF de Alto Grande, no período da manhã.



Na parte da tarde, a aplicação da segunda dose foi novamente no Ginásio Poliesportivo. As pessoas com mais de 70 anos e que já tinham sido imunizadas há seis meses ou mais, tomaram a dose de reforço. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde prossegue com a vacinação em Morro Alto. Os moradores tomarão a segunda dose, com horário previsto entre 9h e 10h, na USF. A vacinação no Centro de Saúde, será das 14h às 15h.



A Coordenadora de Imunização, Natália Vilaça reafirma que as duas doses são fundamentais para que e a terceira dose, como reforço, tenha eficácia:



"Quando você toma a primeira dose, ela já faz com que o nosso sistema de defesa comece a produzir os anticorpos. Mas uma dose não é suficiente, vamos precisar da segunda para que a produção de anticorpos seja melhor ainda e nos deixe imunes por mais tempo. A eficácia da vacina se torna maior, melhor e mais duradoura com a segunda dose e em alguns casos, com a dose de reforço", explica Natália.



As vacinas atuam na prevenção, induzindo a criação de anticorpos por parte do sistema imunológico. Os imunizantes disponíveis no Brasil oferecem alta proteção para evitar casos graves e óbitos. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação prevê um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina contra Covid-19 e qualquer outra, incluindo a vacina da gripe.



A Gerente da USF de Barra do Furado, Wellika dos Santos Manhães aproveitou para destacar o empenho dos funcionários da unidade, assim como ao diretor da Escola Municipal Délfica de Carvalho, José Martins Costa, que emprestou o material. Wellika explicou sobre a ação.



"Realizamos a vacinação contra o Coronavírus na quadra poliesportiva devido ao grande número de pessoas que tomou a segunda dose. Nos organizamos para atender da melhor maneira possível a nossa comunidade e foi um sucesso", disse.