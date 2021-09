Nesta quinta-feira (23), técnicos e engenheiros da Secretaria participaram de um encontro com uma equipe da Pesagro-Rio) visando a implantação do Programa Rio-Milho. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - Já na próxima safra, o milho, uma das culturas mais tradicionais de Quissamã, vai ganhar posição de destaque no Estado do Rio. Essa é a perspectiva da prefeitura, que por meio de diversas ações, incentiva o desenvolvimento da Agricultura Familiar. Os produtores de feijão, que obtiveram êxito na safra, com o suporte oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, cuja expectativa é de uma colheita de 36 toneladas, já iniciaram o plantio de outros gêneros.

Nesta quinta-feira (23), técnicos e engenheiros da Secretaria participaram de um encontro com uma equipe da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Pesagro-Rio), visando a implantação do Programa Rio-Milho.

Quissamã foi escolhida para ser o principal núcleo de implantação do projeto-piloto, lançado em agosto, visando o desenvolvimento e cultivo do alimento no Estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa foi anunciada durante a visita do Governador Cláudio Castro. Para aumentar a produção, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca vai fomentar iniciativas, em parceria com a Pesagro-Rio, intensificando a orientação aos mais de 60 pequenos produtores, como o manejo adequado do solo, escolha das sementes e toda tecnologia desde o plantio até a colheita.



“O objetivo é trazer inovações tecnológicas, cultivar variedades diferentes e explorar o material genético. Os resultados da safra que será plantada ainda em 2021, vai tornar possível uma avaliação dos resultados das sementes que apresentarem melhor desempenho. Esse estudo servirá como referência para a safra subsequente”, avaliou o engenheiro agrônomo da Secretaria, Arnoldo Reilly.