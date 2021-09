Ônibus do Hemocentro estará estacionado na quinta-feira (23), no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, das 8h às 15h, para receber doadores de sangue do município. - Foto: Divulgação.

Ônibus do Hemocentro estará estacionado na quinta-feira (23), no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, das 8h às 15h, para receber doadores de sangue do município.Foto: Divulgação.

Publicado 18/09/2021 13:45

QUISSAMÃ - O ônibus do Hemocentro estará estacionado na quinta-feira (23), no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, das 8h às 15h, para receber doadores de sangue do município. A parceria foi realizada entre a Prefeitura de Quissamã e o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes.



“É fundamental que as pessoas doem sangue, pois uma única doação pode salvar mais de uma vida. O sangue coletado é processado e dá origem a vários tipos de produtos, como hemácias, plaquetas e plasma. O organismo recupera em poucas horas o volume doado e para apressar essa recuperação, a pessoa deve fazer um lanche logo após o ato e tomar bastante líquido durante todo o dia “, declarou a secretária de Saúde, Renata Fagundes.



Algumas pessoas não podem doar, como: quem teve diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade; usuários de drogas; grávidas ou mulheres que estejam amamentando; pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, Hepatite, Sífilis e Doenças de Chagas. Também quem fez tatuagem ou piercing só pode doar após um ano.



Para doar



A doação de sangue deve ser realizada com intervalo mínimo de dois meses para homens e três para mulheres. Assim, é possível doar sangue até quatro vezes por ano tanto para os homens, quanto para as mulheres. Os intervalos são diferentes devido à reposição dos estoques de ferro, que nas mulheres é mais demorada por conta das perdas durante os ciclos menstruais.



Pessoas saudáveis, com idade entre 16 (com autorização dos pais ou responsável legal) e 60 anos, ou com até 69 anos, caso tenham doado antes dos 60, podem doar sangue. Mas, independente da idade, é necessário pesar mais de 50 quilos. Basta comparecer ao hemocentro munido de documento original com foto.



Para doar, é necessário estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes. Em relação à alimentação, é preciso estar bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas três horas anteriores à doação de sangue. Não pode ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e nem fumar duas horas antes da doação.



Vale ressaltar que em tempos de pandemia da Covid-19, as pessoas que se vacinaram com o imunizante Coronavac podem doar após 48 horas, mesmo tempo para quem tomou a vacina do H1N1. Já quem foi vacinado com a Astrazeneca e Pfizer terão que aguardar sete dias para a doação.



Quem retornou de viagem internacional, fica inapto por 30 dias a partir da chegada ao Brasil. Quem teve contato com caso suspeito ou confirmado, fica impossibilitado por 14 dias. Aqueles que tiveram a doença de forma branda serão 30 dias e os casos graves não poderão doar por um ano após a cura.