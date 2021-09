Quissamã

Defesa Civil, ICMBio e Clube de Bugres promovem ação ambiental no litoral de Quissamã

Equipe percorreu as praias do Visgueiro, João Francisco e Lagoa do Paulista, retirando aproximadamente 200 kg de resíduos

Publicado 14/09/2021 16:06 | Atualizado há 4 dias