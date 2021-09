Na última semana, a prefeita Fátima Pacheco recebeu o secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo, Fabrício Corrêa Medeiro. - Foto: Divulgação.

Na última semana, a prefeita Fátima Pacheco recebeu o secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo, Fabrício Corrêa Medeiro.Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 16:39 | Atualizado 14/09/2021 16:45

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã está empenhada em viabilizar ainda mais a mobilidade urbana e melhorar a vida de quem mora ou está visitando a cidade, promovendo a segurança para condutores e pedestres. Entre as inúmeras iniciativas, na última semana, a prefeita Fátima Pacheco recebeu o secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo, Fabrício Corrêa Medeiros.

Também participou do encontro o secretário de Mobilidade Urbana de Quissamã, Alexandre de Souza Santos. A visita técnica, que percorreu várias vias urbanas, teve como objetivo a troca de experiências no setor e o debate de alternativas exitosas em uma cidade com maior número de habitantes, como Nova Friburgo, e algumas características semelhantes, como a vertente turística.



“Quissamã está atuando de forma integrada e com o olhar direcionado para a melhoria constante da qualidade de vida da população. Criar e ampliar espaços seguros para a locomoção, incentivar a utilização de meios de transportes não poluentes, como a bicicleta são fatores importantes”, destacou Fátima Pacheco durante a passagem da comitiva pelas obras de ampliação de trecho da ciclovia do bairro Sítio Quissamã.



O secretário de Mobilidade Urbana de Quissamã, Alexandre de Souza (Xande Moreno), comentou a oportunidade de mais uma ação. “É importante estar em contato com cidades que administram e se preocupam com a mobilidade e todas as questões que possam ser revertidas para os munícipes. Essa também é a nossa meta”, avaliou Xande Moreno.



O secretário da cidade da Região Serrana abordou a importância do encontro e a possibilidade de debater uma questão estratégica. “Com a prefeita Fátima Pacheco, e o secretário Xande Moreno foi possível conhecer melhor a realidade de Quissamã, uma cidade que está organizada e imbuída em desenvolver o seu potencial”, pontuou o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, do município de Nova Friburgo, Fabrício Corrêa Medeiros