Obras na estrada do Visgueiro avançma para nova etapa. Foto: SECOM/Dhonatan Pessanha.

Publicado 14/09/2021 15:45

QUISSAMÃ - As obras na estrada do Visgueiro, em Quissamã, estão em fase avançada. Já foi concluída a elevação do greide e, agora, as equipes assentam o fresado. Nesta segunda-feira (13), a prefeita Fátima Pacheco e o secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Junio Selem estiveram no local para acompanhar os trabalhos.



“Essa é uma estrada de acesso ao litoral para moradores e turistas e essa intervenção vai oferecer mais segurança e mobilidade a quem trafega por aqui. Estamos fazendo investimentos também na praia do Visgueiro, calçando a rua principal. Construímos quiosques novos para maior conforto de moradores e turistas e vamos levar iluminação de LED, assim como para os demais bairros”, destacou a prefeita Fátima Pacheco.



O secretário Junio Selem explicou que o fresado será colocado até a entrada do KM50 e falou sobre as ações da Prefeitura de Quissamã na Praia do Visgueiro. “Levamos água para o Visgueiro, o serviço de coleta de lixo e também transporte adequado. Estamos ofertando toda infraestrutura para o Visgueiro”, concluiu o secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.