A ação é resultado da reunião da prefeita de Quissamã e presidente do CIDENNF, Fátima Pacheco, e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

QUISSAMÃ - Nesta quarta-feira (8), Quissamã se antecipou à Semana Nacional de Trânsito - celebrada de 18 a 25 de setembro - com duas ações do Detran Itinerante RJ. No período da manhã, o atendimento à população aconteceu no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva.

À tarde, uma blitz educativa foi realizada na área central da cidade, em uma atividade conjunta da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal e Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran RJ.



Os proprietários de veículos e motoristas agendaram os serviços previamente nos canais de atendimento do Detran-RJ. A ação é resultado da reunião da prefeita de Quissamã e presidente do CIDENNF (Consórcio Público intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense), Fátima Pacheco, e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder. A Prefeitura de Quissamã ofereceu espaço físico adequado, e todo o suporte para a atuação das equipes.



O coordenador de Educação para o Trânsito do Detran RJ, Rodrigo Varejão, falou a respeito da atuação no município. “A blitz educativa tem o importante papel de orientar os motoristas e condutores. Questões como o uso do cinto de segurança são trabalhadas na promoção de um trânsito mais seguro. A cidade está crescendo e a prefeita Fátima Pacheco está em constante contato com o Detran RJ para o desenvolvimento de parcerias”, observou Varejão.



O secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Vitor Arquejada, também avaliou a ação. “Os órgãos municipais estão empenhados em promover segurança para motoristas, condutores, ciclistas e pedestres. A presença do Detran RJ intensifica esse trabalho”, explicou Arquejada.



Presente na blitz educativa, o Comandante da Guarda Civil Municipal, José Carlos Sabino, reforçou que os motoristas devem estar atentos para os seus direitos e deveres. “Um trânsito mais seguro deve ser buscado com o empenho de todos. As ações educativas são importantes para que os motoristas redobrem seus cuidados”, pontuou Sabino.