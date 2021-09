Cronograma está seguindo com celeridade no município. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 09/09/2021 19:15

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã promoveu nesta quinta-feira (9), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Pela manhã, em Barra do Furado, e à tarde, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha para os usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESFs) dos bairros: Centro, Caxias, Matias e Carmo.



Nesta sexta-feira (10), das 9h às 10h30, na Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza, será a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos, do bairro Penha, receberem a primeira dose. Das 13h às 15h, também para o público de 12 a 17 anos, a primeira dose será aplicada na Escola Municipal Nelita Barcellos, em Morro Alto.

Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, apresentar o CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A coordenadora de Imunização, Natália Vilaça, ressaltou que o cronograma está seguindo com celeridade. “A estratégia de vacinação está em andamento com toda segurança e conforto para cada público, atingindo todas as localidades”, avaliou.