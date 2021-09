Operação Choque de Ordem ocorreu neste final de semana. - Foto: Divulgação.

Operação Choque de Ordem ocorreu neste final de semana. Foto: Divulgação.

Publicado 08/09/2021 19:59 | Atualizado 08/09/2021 20:02

CARAPEBUS - Dois homens foram presos e quatro motos foram apreendidas durante uma ação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Carapebus, realizada neste final de semana. A “Operação Choque de Ordem”, que tem sido rotineira na cidade, conta ainda com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.



De acordo com as informações repassadas pela Secretaria, as motocicletas apreendidas estão relacionadas às apreensões com relação a perturbação do sossego, ocasionado pelo barulho do escapamento dos veículos, as chamadas “motos barulhentas”. Já os dois rapazes presos nesta operação foram detidos em flagrante quando tentavam furtar uma escola.



O objetivo da “Choque de Ordem”, segundo a Prefeitura, é trazer paz e tranquilidade para a população Carapebuense. "O comboio de viaturas percorreu todos os bairros de Carapebus, além da praia e lagoa, Morrinhos, Ingazeira, Botafoguinho e áreas rurais do município", afirmou o Secretário Ricardo Aquino. O gestor da Segurança Pública ainda afirmou que há 100 dias o município não registra roubos.