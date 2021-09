Nesta quinta-feira (2), das 14h às 15h, será a vez dos jovens de 12 a 14 anos, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Nesta quinta-feira (2), das 14h às 15h, será a vez dos jovens de 12 a 14 anos, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha.Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 01/09/2021 20:40 | Atualizado 01/09/2021 20:40

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã promoveu, nesta quarta-feira (1), a repescagem da vacinação contra o Covid-19 para adolescentes de 15 a 17 anos de idade, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha. Nesta quinta-feira (2), das 14h às 15h, será a vez dos jovens de 12 a 14 anos, também no mesmo local.



Os menores de 18 anos que tomarão a primeira dose nesta quinta (2) deverão comparecer ao ginásio acompanhado dos pais ou responsável, munidos de documento original com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS – CadSUS e o comprovante de residência original.



“É uma alegria poder avançar com a vacinação dos jovens em Quissamã, município precursor da região. A repescagem é para dar ainda mais celeridade ao processo, com intuito de trocar o ensino remoto, pelas aulas presenciais, além de diminuir o contágio, reforçou Natália Vilaça, Coordenadora da Imunização.



Em paralelo com a vacinação dos jovens, a prefeitura do município informou que segue imunizando a população geral por idade, principalmente os que não puderam comparecer nas convocações anteriores e concluindo a proteção dos munícipes, com a segunda dose.