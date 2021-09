A lista dos novos convocados foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (31). - Foto: Divulgação.

Publicado 31/08/2021 18:23 | Atualizado 31/08/2021 19:30

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, anunciou na tarde dessa segunda-feira (30), a concessão de mais 30 vagas de bolsas de ensino superior. Com esse aumento, o programa da prefeitura passa a contemplar 115 universitários – cinco de medicina e 110 de cursos gerais - com bolsas que variam de 50% a 100%. O investimento mensal é de R$ 90 mil.

"Desde o início do ano nós anunciamos e estamos implementando a garantia das bolsas de estudo para os alunos que desejam ingressar numa universidade. Uma comissão criteriosa que fez a seleção desses alunos. Iniciamos o programa com um atendimento de 40 vagas e depois nós ampliamos para mais 45 vagas e agora fazendo a soma do valor total desses alunos a gente entendeu que pode ampliar mais 30 vagas. Em nossa cidade, a gente investe desde a creche até a universidade. A gente garante a bolsa e o transporte universitário com ônibus seguro", destacou a prefeita.



A lista dos novos convocados foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (31). Eles têm o prazo de seis dias úteis, a partir de 1º de setembro, para se apresentarem no Departamento de Bolsas de Estudo da Secretaria Municipal de Educação, no prédio sede da Prefeitura de Quissamã. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h, ou as sextas-feiras, no horário de 8h30 às 11h30. Na ocasião deve ser apresentada a grade curricular do período da graduação cursada.



"Um avanço muito importante no que se refere a ensino superior. A ampliação de vagas é um planejamento que nós estamos fazendo, conduzindo os processos de maneira organizada, garantindo que as bolsas não haja atraso. Inclusive, a partir da próxima semana a gente fará o ressarcimento previsto no nosso programa", declarou a secretária de Educação, Helena Lima. No Diário Oficial, também foi publicada lista de candidatos indeferidos após análise de documentação.