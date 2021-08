Nesta segunda (30), a prefeita Fátima Pacheco visitou as obras de restauração do Museu Casa Quissamã, que passa por uma extensa reforma em sua área externa e interna - Foto: Divulgação.

Publicado 30/08/2021 20:17 | Atualizado 30/08/2021 20:18

QUISSAMÃ - Quissamã está empenhada em manter os cuidados com a preservação e manutenção do seu patrimônio histórico e cultural. Nesta segunda (30), a prefeita Fátima Pacheco visitou as obras de restauração do Museu Casa Quissamã, que passa por uma extensa reforma em sua área externa e interna. A iniciativa faz parte de uma série de obras que a Prefeitura de Quissamã está direcionando em diversos pontos da cidade.



Na oportunidade, Fátima Pacheco ressaltou os investimentos nos espaços culturais, com a revitalização de locais importantes como o Museu Casa Quissamã, a Estação de Conde de Araruama, a Casa de Artes de Machadinha e o Galpão da Cultura, localizado no Canto da Saudade. A visita também contou com as presenças do secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem, e da secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas.



“Manter os nossos espaços culturais preservados e bem cuidados é um compromisso com a nossa história. Além do lazer, as ações contribuem para incentivo ao turismo e preservação do vasto acervo”, avaliou a prefeita Fátima Pacheco.



Pintura, reparos hidráulicos e acessibilidade são algumas das benfeitorias que estão sendo promovidas no centenário prédio do Museu Casa Quissamã. “São ações importantes que terão reflexo na promoção do turismo. Cuidar da nossa história também passa pela conservação dos aparelhos municipais, pontuou a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas.