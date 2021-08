Na última terça-feira (24) foi realizado um procedimento no centro cirúrgico do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, seguindo a tendência que já ocorre em muitos hospitais públicos e privados do país. - Foto: Divulgação.

Na última terça-feira (24) foi realizado um procedimento no centro cirúrgico do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, seguindo a tendência que já ocorre em muitos hospitais públicos e privados do país.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, através da Coordenação de Odontologia, retomou o serviço de cirurgia bucomaxilofacial no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus. Na última terça-feira (24) foi realizado um procedimento no centro cirúrgico, seguindo a tendência que já ocorre em muitos hospitais públicos e privados do país.

O serviço representa a interface entre a medicina e a odontologia clássica, sendo estruturado em dois setores. O primeiro deles, a odontologia ambulatorial com atendimento assistencial de odontologia clínica convencional, mas também voltada para a assistência especializada e de tecnologia de ponta. Esse tipo de tratamento segue a tendência contemporânea de todas as áreas da ciência da saúde que caminham no sentido da prevenção.



Já no segundo setor, a odontologia hospitalar envolve todo atendimento da cirurgia oral e bucomaxilofacial. O setor possui atendimento de emergência comum à área médica (traumatismos, luxação da articulação temporomandibular, entre outros) e da odontologia clássica (dor aguda, infecção odontogênica e etc.).



Especialista em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, o coordenador da Odontologia Mateus Lima explica que a cirurgia é realizada em tratamentos dentário e facial nos pacientes portadores de necessidades especiais, doenças sistêmicas crônicas, além dos que sofrem traumas na face em função de acidente automobilístico, queda de motocicleta, agressão e precisa ser operado para devolver tanto a qualidade de vida, quanto a funcionalidade dessa região do corpo.

O cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial Marcos Linhares também participa das cirurgias realizadas em Quissamã. A cirurgia bucomaxilofacial pode ser feita também em pacientes que passam por doenças e condições médicas como câncer de boca, cistos, prognatismo, mordida errada e problemas na ATM (articulação temporomandibular) que podem causar dificuldades na fala, mordida e estalos quando a boca é aberta e apneia do sono. O primeiro passo para o tratamento é a avaliação de um especialista.

A consulta é agendada no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, todas as segundas-feiras, às 13h30.

“É muito importante cuidar da saúde bucal e Quissamã é um município que oferta, dentre tantos outros, o atendimento odontológico de qualidade”, declarou o coordenador da Odontologia Mateus Lima.

A Prefeitura de Quissamã oferece apoio de uma equipe multidisciplinar com profissionais da Educação Inclusiva, como psicólogo e nutricionista, além de um grupo para acompanhar os pais tanto no pós-operatório, quanto na reintegração dos pacientes.