O Juventude Ativa está previsto em lei e foi elaborado pelo gabinete da prefeita Fátima Pacheco. - Foto: Divulgação.

O Juventude Ativa está previsto em lei e foi elaborado pelo gabinete da prefeita Fátima Pacheco.Foto: Divulgação.

Publicado 25/08/2021 20:34

QUISSAMÇA - Os jovens pré-selecionados no Programa Juventude Ativa foram recebidos na manhã desta terça-feira (24) para um encontro no auditório da Prefeitura de Quissamã. Na ocasião, o vice-prefeito Marcelo Batista; os secretários de Gabinete da Prefeita, Luciano Lourenço; de Assistência Social, Tânia Magalhães; e técnicos da Coordenação do programa e da empresa Centro Integrado Empresa Escola (CIEE), responsável pela gerência administrativa do Juventude Ativa, orientaram sobre as próximas fases e a conduta dos jovens no programa.

O encontro seguiu os protocolos de segurança contra a Covid-19 e para evitar aglomeração, os jovens foram divididos em dois grupos. O Juventude Ativa está previsto em lei e foi elaborado pelo gabinete da prefeita Fátima Pacheco. O programa vai auxiliar com um salário-mínimo jovens de 18 a 23 anos em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego.

Publicidade

O Programa será por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem, com assinatura da Carteira de Trabalho, ao qual serão assegurados os direitos garantidos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT. Marcelo Batista desejou aos jovens que aproveitem a oportunidade. "O que esperamos é que todos possam aproveitar em sua plenitude e aqueles que desejarem ingressar no mercado de trabalho privado que possam ter encontrado os elementos de aprendizagem necessários", disse o vice-prefeito.



A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, lembrou que todos os pré-selecionados passaram pelas fases de inscrição, análise documental, visita domiciliar e entrevistas. “Agradeço a todos por confiarem nesse programa, o Juventude Ativa. Sabemos que estão ansiosos e por isso desse encontro, para a gente esclarecer dúvidas e explicar como será daqui pra frente. Estamos avançando e, de fato, vocês começam a caminhar em direção às oportunidades que vão ter nesse projeto”, frisou Tânia Magalhães.

Publicidade



O secretário Luciano Lourenço justificou a ausência da prefeita Fátima Pacheco e ressaltou que o Juventude Ativa faz parte do plano de governo e desde o primeiro dia do segundo mandato, a prefeita Fátima Pacheco tem voltado a atenção para o programa.



Aproveitando as oportunidades

Publicidade



Os participantes assistiram a um vídeo com a história de luta e perseverança de grandes nomes do esporte brasileiro (Rebeca Andrade, Ítalo Ferreira e Rayssa Leal) e também depoimentos de quissamaenses, como o empresário Anderson Barcelos, a servidora Maria Madalena Moreira e o jovem Kauê, jogador do Botafogo.



A coordenadora do Programa, Anne Cardoso, ressaltou que nas relações profissionais algumas questões devem ser observadas, como: imagem profissional, postura proativa, organização, disciplina e pontualidade.

No mês de setembro, os pré-selecionados vão passar por exame admissional e a contratação está prevista para outubro. Os contratados terão carga horária diária de 6 horas, frequência obrigatória de ensino e atividade compatível com o desenvolvimento físico e psicológico.