Cláudio Freitas, contemplado pelo Bolsa Atleta da Prefeitura Quissamã, está mantendo a sequência de resultados positivos na temporada 2021. Foto: Divulgação.

Publicado 23/08/2021 22:40

QUISSAMÃ - O surfista quissamaense Cláudio Freitas, contemplado pelo Bolsa Atleta da Prefeitura Quissamã, está mantendo a sequência de resultados positivos na temporada 2021. O atleta acumula a terceira colocação na Primeira Etapa do Circuito Capixaba Amador da Superliga de Surf (SLS), e o troféu de campeão da Primeira Etapa do Circuito Profissional da SLS do Espírito Santo.

No último final de semana, foi a vez de celebrar o vice-campeonato na Segunda Etapa do Circuito Amador da SLS, agora nas ondas da praia de Carapebus, no município de Serra-ES. “Estou satisfeito com o resultado, agora é manter o foco e continuar treinando para ir bem nas últimas duas etapas que restam para terminar o circuito, sempre levando o nome de Quissamã”, avaliou Cláudio Freitas

Na praia de Carapebus, as categorias em disputa foram: sub-12, sub-14, sub-16, free-surf, open, master, grand master, kahuna e grand kahuna. Os competidores estão concorrendo a vários prêmios, entre eles, uma passagem aérea para surfar em El Salvador.