Cidade já imunizou aproximadamente 70% da população com pelo menos uma dose.Foto: Divulgação.

Publicado 17/08/2021 06:14

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (18), no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, em dois períodos: das 9h às 11h e 14h às 16h. Será realizada uma repescagem para maiores de 18 anos e também a aplicação da 2ª dose da Coronavac para o público geral de 24 a 29 anos.

O município já imunizou aproximadamente 70% da população com pelo menos uma dose. Segundo Natália Vilaça, coordenadora da Imunização, o público geral que será imunizado com a 2ª dose deverá apresentar o cartão com a data da 1ª dose. Já os munícipes que necessitam da repescagem deverão apresentar a identidade, o CPF e a cópia do comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância de a população comparecer aos postos na data prevista, reservando a repescagem para casos excepcionais. Mas vale ressaltar, que a vacinação é a prevenção mais eficaz contra o coronavírus e a cada dia, faz diferença para garantir a proteção do imunizado e dos que o cercam.



“Continuamos orientando aos usuários que evitem aglomerações, que não deixem de usar a máscara corretamente, que mantenham a higienização das mãos e sugerimos ainda, que cada pessoa tenha sempre um frasco com álcool 70º para limpeza frequente”, declarou Renata Fagundes, secretária de Saúde.

2ª dose (Coronavac) - Público geral de 24 a 29 anos (Apresentar cartão com a data da 1ª dose)

Repescagem da 1ª dose - (Identidade, CPF, cópia do comprovante de residência)