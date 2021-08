Secretaria de Fazenda de Quissamã passa a atender também via Whatsapp. - Foto: Divulgação.

Secretaria de Fazenda de Quissamã passa a atender também via Whatsapp. Foto: Divulgação.

Publicado 13/08/2021 20:14

QUISSAMÃ - Além de suas redes sociais, a Prefeitura de Quissamã está ampliando os seus canais de comunicação com a população. Com o objetivo de dar maior celeridade, facilidade e segurança, em tempos de pandemia, a Secretaria de Fazenda disponibilizou dois números de Whatsapp que serão utilizados para o contato com os munícipes, para o esclarecimento de dúvidas, agendamentos e demandas.



O contato com o Departamento de Atendimento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU pode ser feito por meio do Whatsapp (22) 98802-1342. Vale lembrar que o e-mail: O contato com o Departamento de Atendimento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU pode ser feito por meio do Whatsapp (22) 98802-1342. Vale lembrar que o e-mail: [email protected] está em funcionamento. já a Coordenadoria Setorial de Imposto Sobre Serviços- ISS tem o Whatsapp (22) 98802-1347 aberto para informações.

Publicidade



“O atendimento presencial continua sendo feito nos setores da Secretaria de Fazenda, todavia os novos canais de comunicação passam a ser uma importante ferramenta de diálogo com o contribuinte. A intenção é ampliar as possibilidades de atendimento”, avaliou a Secretária de Fazenda, Simone Moreira.