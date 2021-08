Na manhã desta quinta-feira (12), no Parque de Exposições, a prefeita Fátima Pacheco realizou a entrega das chaves do novo veículo ao secretário da pasta, Luciano Pessanha. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, reforçou a frota da Patrulha Agrícola da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca com a aquisição — com recursos próprios — de um trator 0km. Na manhã desta quinta-feira (12), no Parque de Exposições, a prefeita Fátima Pacheco realizou a entrega das chaves do novo veículo ao secretário da pasta, Luciano Pessanha.

Com essas ações, a prefeitura tem apoiado o desenvolvimento da Agricultura Familiar, uma das principais vocações econômicas do município. "Além da assessoria técnica, sempre objetivamos fornecer toda estrutura para que os nossos agricultores contem com o necessário para cuidar da produção e gerar emprego e renda”, avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

A expectativa é que novos equipamentos e veículos cheguem nos próximos meses, por meio de emendas parlamentares dos deputados Soraya Santos, Felício Laterça e Wladimir Garotinho (atualmente prefeito de Campos), para reforçar a atuação junto aos produtores. Hoje, mais de 300 agricultores são atendidos pela Patrulha Agrícola. Apoio e visitação técnica, preparo, fortalecimento e manejo do solo são algumas das ações oferecidas em Quissamã.



“A equipe da secretaria está empenhada em desenvolver esse trabalho tão relevante junto aos produtores rurais e a prefeita Fátima Pacheco tem esse zelo com os pequenos agricultores para que a nossa cidade possa produzir ainda mais”, comentou o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha.

Produção em alta



Nas últimas semanas, a Prefeitura de Quissamã tem auxiliado os produtores na colheita do feijão com máquinas e técnicos especialistas. Com isso, a expectativa é de uma colheita de 36 toneladas, um número expressivo na geração de emprego e renda.

A produção será destinada à venda direta ao consumidor ou direcionamento para a merenda escolar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2017, Quissamã foi reconhecida e premiada pelo órgão federal como município que compra mais de 30% da Agricultura Familiar.



Recentemente, a prefeita Fátima Pacheco e o governador Cláudio Castro anunciaram a chegada a Quissamã do projeto-piloto do Programa Rio Milho, de desenvolvimento e cultivo do alimento no estado do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Quissamã foi escolhida para o início do programa e vai servir de modelo para todo o Estado.