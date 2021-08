Representantes do município de Quissamã e do governo do estado se reuniram nesta segunda-feira (9). - Foto: Divulgação.

Publicado 10/08/2021 20:03

QUISSAMÃ - A secretária municipal de Cultura e Lazer de Quissamã, Kitiely Freitas, e a diretora do Centro Cultural Sobradinho, Renata Queirós, se reuniram nesta segunda-feira (9) com o subsecretário estadual de Planejamento e Gestão da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), Vitor Corrêa. Em pauta, novos projetos e parcerias culturais a serem desenvolvidas em Quissamã.



"Fomos muito bem recebidas pelo subsecretário Vitor Corrêa e equipe, tratamos de ações importantes. Em breve, teremos uma nova reunião e a nossa expectativa é de fechar uma grande parceria para os fazedores de cultura da nossa cidade", frisou a secretária de Cultura de Quissamã, Kitiely Freitas.

Kitiely Freitas destaca que o Estado vai lançar um novo edital “Cultura Presente nas Redes 2”, para contemplar novas produções nas plataformas digitais. No ano passado, produções locais foram selecionadas no programa.

A secretária de estado de Cultura, Danielle Barros, esteve em Quissamã no mês de junho e foi recebida pela prefeita Fátima Pacheco e pela secretária de Cultura e Lazer. Na ocasião, Danielle conheceu as ações realizadas pelo município e os equipamentos culturais.