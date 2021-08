A reunião realizada na Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, em Machadinha. - Foto: SECOM/Gabriel Macedo.

A reunião realizada na Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, em Machadinha. Foto: SECOM/Gabriel Macedo.

Publicado 11/08/2021 16:58

QUISSAMÃ - A equipe da Secretaria de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, recebeu professores do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), campus Macaé, nesta terça-feira (10). O grupo realizou visitas técnicas às Unidades de Saúde do Carmo, Matias e Santa Catarina, além da Coordenação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o intuito de sistematizar as ações realizadas pela atenção primária no município, fazendo uma linha histórica do desenvolvimento do setor.



A reunião realizada na Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, em Machadinha, reforçou a parceria com a universidade bem como a execução do projeto da Fiocruz “IdeiaSUS – Curadoria em Saúde”, que busca apoiar e qualificar práticas do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de metodologias e recursos tecnológicos que promovam a análise crítica e a reflexão sobre o trabalho desenvolvido em Quissamã.

Os professores da UFRJ Macaé, Kathleen Tereza da Cruz e Helvo Slomp Júnior, além da mestranda da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – Fiocruz e Pesquisadora no Observatório da UFRJ Macaé, Moema Monteiro, participaram ativamente do quarto encontro sobre o assunto, sendo que os três primeiros, foram virtuais em função da pandemia. Nesse primeiro evento presencial, teve debate, recuperação da memória, trajetória da linha do tempo, proposta de acolhimento, gestão, iniciativas locais que produziram coisas interessantes, entre outros.



“Quissamã é considerado um município com experiência exitosa no Sistema Único de Saúde, porque aqui são empregados os princípios e diretrizes na prática em sua integralidade, universalidade, controle social, hierarquização e da descentralização do serviço. É uma cidade com experiência ímpar na área da Saúde para a região norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro”, ressaltou a professora Kathleen.

O professor Helvo Slomp Júnior falou com entusiasmo sobre Quissamã. “Fui professor da Universidade Federal do Paraná e estou em Macaé faz três anos. Assim que cheguei, fui apresentado por colegas ao trabalho realizado em Quissamã e causou-me uma excelente surpresa. Na pandemia, construímos um plano para atuação regional e o município imediatamente demonstrou interesse. Hoje estou junto com o projeto da curadoria e feliz por fazer parte de mais um capítulo dessa história”.



De acordo com Kathleen, a curadoria ocorre com o objetivo de mostrar práticas bem-sucedidas onde o dinheiro público é investido com seriedade e compromisso em prol da população. Quissamã já conseguiu 100% de cobertura da Saúde da Família, tem os níveis de assistência dentro do grau de complexidade de cada serviço, e isso é muito importante.

“Gostaria de agradecer a presença da Milena Viena, Coordenadora da ESF, que foi fundamental nesse processo, de todas as coordenadoras de programas e gerentes das unidades, que participaram do evento”, encerrou. A assessora de Planejamento de Saúde, Delba Barros, acompanhou os visitantes.

"É um orgulho para nós recebê-los, pois, de fato, somos na região, o melhor exemplo de saúde integrada, não só em relação à atenção básica, porque temos a melhor Estratégia de Saúde da Família, como uma rede que efetivamente funciona, pois é articulada, tem mecanismos de comunicação, que se reúne periodicamente e principalmente, um sistema que atende bem os usuários", avaliou.